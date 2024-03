Colombia se fue goleada de Copa Oro: Estados Unidos acabó el sueño

La Selección Colombia femenina fue eliminada de la Copa Oro luego de caer goleada 3-0 en el BMO Stadium ante Estados Unidos, anfitriona y gran favorita para llevarse este torneo internacional.



Pese a que las dirigidas por Ángelo Marsiglia comenzaran presionando y con buen ritmo, una falta innecesaria de Jorelyn Carabalí a Alex Morgan en el área sobre los diez minutos terminó siendo el detonante para que Colombia se desestabilizara en Los Ángeles.



La encargada de convertir en gol ese penalti a Morgan fue Lindsey Horan, quien con categoría engañó por completo a la arquera Natalia Giraldo, que terminó yéndose para el costado derecho del arco.



Luego de ese gol de las estadounidenses, Colombia no se encontró y perdió todo lo bueno que estaba logrando al inicio del juego. Se desconcentró y eso lo supo aprovechar las anfitrionas, quienes sin exigirse lograron seguir de largo en el marcador.



Fue así como en el minuto 22 Jenna Nighswonger aprovechó para rematar de media distancia y marcar con un remate violento a la esquina, en el que Giraldo no pudo hacer nada para evitar.



Sobre la media hora de juego Colombia intentó sacudirse de ese dominio local y Linda Caicedo terminó siendo la única diferente, pues con su talento intentó rematar de media distancia pero la arquera Alyssa Naeher pudo sacar al tiro de esquina.



Pese a ello, los dos goles seguían costando y en el minuto 45+2 llegó otro balde de agua fría, pues no lograron reaccionar y el tercero llegó a través de Jaedyn Shaw, quien definió con potencia frente a la arquera colombiana.



Aunque el dominio fue claro y se fueron goleadas en el primer tiempo, Marsiglia intentó hacer un triple cambio para pelear al menos el descuento, así que ingresó a Liana Salazar, Marcela Restrepo y Ángela Barón, quienes fueron las encargadas de evitar más goles de Estados Unidos.



De igual manera, Estados Unidos no fue tan intensa como en el primer tiempo y también hizo constantes cambios a lo largo del partido, buscando resguardarse para así defender su amplio resultado.



Sin embargo, eso le permitió a Colombia manejar un poco más el juego y logró tener más elaboración, pero no lograron conseguir una ocasión clara en el arco rival, aunque Ángela Barón fue una de las que por poco anota tras un tiro de esquina.



Colombia pudo haber tenido el premio de haber descontado, pero la fortuna no estuvo de lado, pues a Catalina Usme y Linda Caicedo se les negó la posibilidad. De lejos, la Tricolor consiguió jugar mejor que en la parte inicial.



Finalmente, el partido quedó con un marcador 3-0 a favor de Estados Unidos y Colombia se despide de la Copa Oro W, competencia que le sirvió para ir preparando lo que será su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Lindsey Horan engaña a la guardameta colombiana desde el punto penal para abrir el marcador.#CopaOroW #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/s85THjs4SX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 4, 2024

¡JOYA de GOL de Nighswonger!



¡Estados Unidos le hace el 2-0 a Colombia en los cuartos de final! #CopaOroW #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/4rbEc4hHCd — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 4, 2024