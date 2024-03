Potencia, cabalgata y definición de crack: golazo de Mayra en Chelsea

Siguen consultando en Inglaterra el diccionario de sinónimos porque ya la palabra 'crack' se les está repitiendo más de la cuenta para hablar de Mayra Ramírez.

La estelar delantera, la transferencia más costosa del mundo, marcó el 2-0 parcial entre el Chelsea y el Leicester y se estrenó como goleadora en la Premier League Femenina, en una acción que ya tuvo dos efectos: acercar a Chelsea a la punta de la tabla con los mismos puntos de Manchester City y maravillar a sus nuevos fans, asombrados del golazo que acaba de marcar.



En la memoria de Mayra quedará la fecha 15, en la que lo hizo todo bien para celebrar el 2-0 parcial, robando la pelota en la mitad de la cancha, emprendiendo una cabalgata hasta el área rival, dejando regadas a las rivales que nunca hicieron mella a su potencia, y además definir a los crack en el mano a mano con la portera.



Así fue la bella anotación de la colombiana:

Mayra ya había anotado su primer tanto con las Blues, frente a Crystal Palace por la FA Cup y con un taco fenomenal, pero este tanto no se queda atrás y ya cosecha todos los elogios.



Mayra no está con la Selección Colombia en la Copa Oro porque necesitaba acelerar su adaptación a su nuevo club. Con estas anotaciones queda claro que no solo tenía razón sino que a los Juegos Olímpicos, jugando a este nivel, va a llegar al tope de su rendimiento.