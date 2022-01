Rincón, incrédulo: 'el presente de Selección Colombia no es el mejor'

Los experimentados de la Selección Colombia han pedido insistentemente no confiarse en el duelo de este viernes contra Perú, por las Eliminatorias a Catar 2022. Pero ¿tanto como para sugerir que el equipo nacional es menos que su rival?

Al menos así parece verlo Freddy Rincón, una de las glorias del fútbol colombiano, quien dijo sin rodeos: "El presente de la Selección Colombia no es el mejor para estar seguros del triunfo ante Perú", dijo en el programa Deportes sin tapujos.



Así, claro y directo. Y se animó incluso a señalar al técnico Reinaldo Rueda: "yo no entiendo algunas convocatorias del DT Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, como Víctor Cantillo dos meses sin jugar", dijo.



De hecho, apuntó hasta a la nueva promesa de la Liga: "No era el momento para llamar a Yaser Asprilla", añadió.



Para Rincón este era un momento clave para apostar por hombres con los que el DT parece no buscar ni el menor acercamiento: "esta clase de partidos de Colombia son para los hombres, y uno de ellos es Teo Gutiérrez", concluyó.



Siempre polémico, Rincón no dejó títere con cabeza. Ojalá, por el bien de la clasificación al Mundial, esta vez no sea el más acertado.