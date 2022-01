¿Por qué cuesta tanto el gol? Quién mejor que Falcao para explicarlo

Faltan unas horas para el momento clave de la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022, el duelo contra Perú en barranquilla que dirá, entre otras cosas, para qué está hecho el equipo de Reinaldo Rueda.

Y esa dura realidad, una misión: ¡hacer un bendito gol! La celebración ahora cobra tintes de hazaña, después de 5 partidos son anotar. La ansiedad se abre camino.



¿Por qué cuesta tanto? Falcao, goleador histórico de Colombia con 35 goles, tiene toda la autoridad para analizarlo. La nostalgia de ver a los delanteros nacionales convirtiendo frecuentemente en sus clubes pero no con la camiseta amarilla es un asunto que no es fácil de entender en el país. ¿Por qué ocurre?



“Hoy en día el fútbol es muy físico, es muy táctico. Hoy te estudian todas las características de juego. En una Selección no tienes tiempo de realizar un trabajo exhaustivo y de continuidad: son tres, cuatro días, máximo. No puedes realizar un trabajo exigente, vienes de cambios de horarios, de viajes, te ves cada dos, tres meses. Algunos conceptos no los puedes repasar como en un club todos los días, allá sabes qué va a hacer tu compañero, los movimientos; en la Selección es muy complicado”, dijo el atacante en charla con la periodista Johana Moreno, de Directv Sports.



“Sueño con poder estar en Catar, pero primero tenemos que conseguir el boleto. Tenemos que hacer la tarea, primero los partidos contra Perú y Argentina. Todos los partidos que restan son cuatro finales y me visualizo en lo que va a pasar esta semana. Perú va a ser complicado y debemos hacernos fuertes en casa, con la alegría de la gente, con esa buena energía que siempre nos mandan, sabiendo interpretar el juego y el partido, las cosas, si Dios lo permite, nos van a salir bien y vamos a conseguir la victoria”, añadió.



Falcao reivindica la figura del ’número 10’, que puede estar en desuso en el mundo pero no acá: “En nuestra cultura futbolística siempre hemos jugado con ‘10’ y los niños han soñado con ser el ‘10’. El fútbol ha evolucionado y pide y exige otras cosas, pero no debemos renunciar a nuestras raíces y a la manera de interpretar el juego”.



Confiar en eso puede hacer una gran diferencia. El talento no engaña. ¡En eso necesita creer Colombia!