Freddy Rincón contra la Selección Colombia: ‘Uno no puede hablar’

Freddy Rincón está cansado de que cada vez que da su opinión sobre la Selección Colombia y sus principales figuras, le caigan encima y digan que sus calificaciones las hace con odio y envidia.



La hoja de vida del exfutbolista, en clubes y en la Selección, le da autoridad para opinar o criticar. Por eso seguirá diciendo las cosas como las siente, así los actuales jugadores se sientan ‘Dioses’ y el ‘Coloso de Buenaventura’ sea rechazado por manifestar sus pensamientos.



“Uno en este país no puede hablar, porque uno es bocón, envidioso y todo lo que usted pueda creer. Nadie puede hablar de los ‘Dioses’ porque aquí la gente se pone brava y eso no viene al caso”, dijo Rincón como panelista invitado al ‘Vbar Caracol’.



Rincón ha sido uno de los más duros críticos con jugadores como James Rodríguez y con los últimos procesos de los entrenadores de la Selección.



“Hablar de esta Selección es un pecado, porque esta generación de ahora, no dejan que uno hable de ellos, porque es pura envidia. Y yo qué envidia les voy a tener si, por lo menos los mejores jugadores del mundo son de Brasil y yo triunfé allí. Jugué en Italia y España. Yo seguiré criticando, sin meterme en su vida personal”, comentó.



Además, pidió reconocimiento para entrenadores colombianos, como Hernán Darío Gómez y Leonel Álvarez, que iniciaron el proceso con jugadores como Falcao García, Fredy Guarín, Carlos Sánchez, el mismo James (debutó con Leonel), y que recogió y potenció José Pékerman.