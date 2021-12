¿Sorprende Falcao? Este es su delantero favorito en Selección Colombia

Las discusiones en la Selección Colombia, ahora que los goles escasean y se buscan soluciones de todo tipo, pasa por los delanteros.

Son los primeros señalados ante la ineludible realidad de no anotar hace cinco juegos, situación que tiene en entredicho la clasificación al Mundial de Catar 2022.



Y si los que está fuera del campo se angustian, ni hablar de los que designa Reinaldo Rueda con el objetivo de darle vuelta a la realidad. El que se da por aludido antes que todos es justamente Radamel Falcao García, el capitán, el líder, el que no puede evitar que las lesiones lo saquen de los planes en momentos críticos de las Eliminatorias.



Tal vez pensando en motivar, en darle un espaldarazo a alguien mas que no sufra tantas ausencias, se animó a elegir a su delantero favorito, de los que hoy usan la camiseta amarilla. ¿Sorpresas? Sin duda. Mientras en Colombia se destaca la potencia y la experiencia de Duván Zapata, a pesar de la mala racha que vive en Selección, El Tigre' ha mirado hacia otro lado.



"En Colombia me gusta mucho Rafael Santos Borré. Está creciendo mucho y tuvo un papel muy destacado en River Plate", dijo Falcao en entrevista con la revista revista Club del Deportista.

El atacante espera que en enero, cuando será urgente su presencia en el duelo vital contra Perú en Barranquilla, pueda volver a estar a órdenes de Rueda. Pero si no, es claro que ya ha elegido al que puede ser su sucesor, por talento, edad (tiene solo 25 años) y roce. ¿Mucha presión para Borré? Habrá que esperar a verlo en Eliminatorias.