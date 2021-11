Jackson sí entiende la decisión de James de ir a Qatar: más que dinero

James Rodríguez está en la lejana Liga de Catar, aquella que, curiosamente, volvió a acercarlo a la Selección Colombia.

Y no es una decisión sencilla de explicar pero son justamente sus excompañeros los que mejor la entienden.



"Es una estrella, un jugador que pasará a la historia, aunque ya está porque ha conseguido mucho. El pueblo colombiano tiene que estar contento de ver que tenemos al mejor goleador de un Mundial. Después de escuchar lo de Catar, me pregunté y creo que tiene una mentalidad clara. Es muy competitivo y sabía, como todo el mundo, que no iba a jugar en el Everton”, le dijo al periodista francés Rémi Martins.



"Ha ido a un lugar donde va a haber un Mundial y donde va a seguir jugando. Tendrá la oportunidad de seguir siendo convocado en la selección", añadió.



Esa certeza, que privilegia a Colombia por encima de otros intereses, justifica una decisión probablemente inesperada pero necesaria: "Tiene mucha calidad. Es un jugador como ya no hay muchos. Con demasiada fantasía. Una fantasía propia. Es un jugador que tiene un hambre increíble, un jugador muy trabajador. El equipo lo necesita para ayudar en la defensa y él está ahí dando su mejor esfuerzo. Lo convierte en un jugador entregado y completo. Un jugador que ha marcado muchos goles y que, si sigue así, llegará muy lejos".



Martínez aseguró que “no hay ningún jugador como James y Quintero. No tenemos otros jugadores con las características de los dos. Con una visión diferente del juego. Son jugadores que, para mí, tienen que estar en la selección mientras lo hagan bien".



El exatacante, hoy dedicado a la música, se alegró del momento de Luis Díaz y le deseó mucho crecimiento y, al final, dejó una certeza: la Selección Colombia para muchos no es una escala, es el destino. Y no hay manera de no alegrarse oor eso.