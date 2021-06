Mucho por corregir: Colombia preocupa por el triste trabajo defensivo

En el último minuto, Colombia consiguió una agónico empate frente a la Argentina en el Metropolitano de Barranquilla. Los del sur del continente lo ganaban 2-0 antes del minuto diez, pero en la segunda parte los cafeteros consiguieron la igualdad final.



Si bien el gol de Miguel Ángel Borja dejó felices a los colombianos, en materia defensiva hay mucho por corregir. El partido se sufrió, en gran parte, por la incapacidad del conjunto de Reinaldo Rueda para recuperar balones.

Los zagueros centrales sufrieron de principio a fin. Tanto Dávinson Sánchez como Yerry Mina no pudieron imponerse ante las continuas embestidas rivales y quedó evidenciada la falta de ritmo en sus respectivos clubes. Ambos goles llegaron por el juego aéreo, dato no menor.



Los laterales, Stefan Medina y William Tesillo, no aportaron en materia ofensiva por justamente estar concentrados en la parte posterior. Perdieron continuamente en los mano a mano con Lionel Messi, Nico González y Marcos Acuña, pero cumplieron en materia relevos. Una de cal, otra de arena.



En la mitad, la cosa poco cambió. Desde el inicio, Rueda planteó una línea de 3 junta y compacta. Jefferson Lerma nunca pudo encontrar su sitio, constantemente estuvo mal posicionado y terminó saliendo a la media hora.



A Gustavo Cuéllar le pesó la presión alta de Argentina en los primeros minutos, justamente por ser el elegido como “volante corrector” a pesar de sus características mixtas. Con el pasar de los minutos, fue el encargado de cubrir las espaldas de sus compañeros, pero hasta ahí, no era el indicado para quitar balones y por ello terminó saliendo por Wilmar Barrios.



Por último, Matheus Uribe pecó en el exceso de revoluciones. Era el encargado de ir y venir, ayudar en ataque y defensa... Justamente en esta última labor intentó anticipar y apelar a los quites limpios, pero la viveza argentina le ganó el pulso. Excesiva cantidad de faltas en campo propio, mucha discusión con jugadores rivales, reacciones tardías.



Afortunadamente Borja igualó el partido y dichos aspectos pasan a un segundo plano, por lo menos para el hincha del común. La tarea para el seleccionador nacional está puesta, pero siempre será bueno corregir mientras se suman puntos.