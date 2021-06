¡Cuadrado y Muriel creen y luchan hasta el final! El 1x1 de Colombia

Colombia pasó por el sufrimiento y acabó en la celebración en su partido contra Argentina por la fecha 8 de las Eliminatorias. En el último suspiro logró un empate 2-2 que dejó a Muriel y a Cuadrado como las figuras. Así vimos a Colombia en Barranquilla:

David Ospina (7)

Fue el hombre que sostuvo el 1-2 hasta el final para que fuera posible el 2-2. Tuvo tres atajadas fenomenales a Messi y dos más a Lautaro Martínez que pudieron sentenciar a Colombia. No importa si tiene continuidad o no. Mientras esté sano, no tiene sustituto.



Stefan Medina (5)

Luchador pero superado cuando Argentina abrió el juego por su banda.



Yerry Mina (5)

Perdió la marca en el primer gol de Argentina (lo superó Romero), fue lento en su reacción, pero intentó compensar con su ímpetu para buscar el gol en el área rival.



Dávinson Sánchez (5)

Es suya la responsabilidad del segundo tanto argentino, pareció lento ante los rápidos atacantes rivales, tuvo una pelea con Cuadrado en el campo cuando le reclamaron.



​William Tesillo (6)

Sufrió como todos en la parte posterior pero logró despejar un par de balones importantes y fue el que más cabeza fría tuvo en una defensa errática.



Gustavo Cuéllar (5)

Así como fue gran figura contra Perú, esta vez no entendió cuál debía ser su rol, se vio desubicado, impreciso en el corte del juego y en la entrega, que es su virtud.



​Jefferson Lerma (5)

No pudo ser el hombre firme en la marca que usualmente es y lo sacrificó Rueda a los 30 minutos por Muriel.



Matheus Uribe (6)

No fue mejor que sus dos compañeros en la zona de volantes pero provocó el penalti que Muriel cambió por gol y al final tuvo más protagonista.



Juan Guillermo Cuadrado​ (8)

Fue uno de los mejores hombres de Colombia. Fue líder, el que nunca dejó de creer. Se le vio por momentos pasado de revoluciones pero se controló al final y le puso la asistencia a Borja para el 2-2.



​Luis Díaz (5)

Intrascendente. No funcionó para contener la salida de Argentina y no tuvo acciones en el arco contrario.



Duván Zapata (5)

Desperdició la mejor opción que tuvo, un pase de Muriel, pero perdió la cabeza por culpa de la impotencia y a tiempo lo reemplazó Rueda por Borja.



Luis Muriel (8)

Minuto 30

Cambió la cara de Colombia: creó dos opciones de gol antes del descanso, hizo el del penalti que generó Uribe y se perdió el tercero por un tris de dirección que le faltó al zurdazo al final. No ahorró ningún esfuerzo y ahora es poco probable que lo vuelvan a sacrificar como suplente en la Selección.



Edwin Cardona (5)

Minuto 45

Un cobro de tiro libre y poco más. Se vio desconectado, casi fuera del circuito de Colombia.



Miguel Borja (7)

Minuto 45

El cabezazo en el servicio de Cardona fue un aviso y la forma como se levantó para el 2-2 fue definitiva. Jugó en su casa y se notó. Le llegó poco la pelota pero supo capitalizarlo.



​Wilmar Barrios (6)

Minuto 45

Le dio un poco más de orden al medio campo, pero le ayudó que Argentina se fue cansando y le dio menos trabajo.



Yairo Moreno

Minuto 75- Sin calificación

Apenas si pudo tocar un par de balones.