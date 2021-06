Cuadrado, creyó en el conjunto: ‘jugamos con un idioma de fe’

Colombia rescató un punto sobre el final del partido contra Argentina, en un duelo que estuvo marcado por las imprecisiones desde el conjunto local, pero, apelaron a la actitud y creyendo siempre en el compañero. Juan Guillermo Cuadrado se destacó, no solo por la asistencia a Borja en la última del encuentro, sino por su aporte en defensa, construcción y cuando tuvo que retrasarse para apoyar en la mitad.



El ‘panita’ habló sobre el final del partido, enfatizó en la importancia de creer en cada uno de ellos, además, del impulso que tuvieron en el entretiempo “Entramos al camerino y no dejamos de creer, cuando todos creemos y con unidad, pudimos empatar el partido”.



Fue claro con lo que les pidió Rueda, quien se ha caracterizado por darle tranquilidad, no solo desde el juego, sino al ser humano para que pueda afrontar los retos “Teníamos que estar concentrados, jugamos con un idioma de fe. Todos teníamos claro que con ese trabajo en equipo podríamos ganarlo o empatarlo, hemos salido de situaciones peores”.



Concluyó con su rol en la cancha, que no solo fue para atacar, aportó desde la zona de creación, además, en la parte defensiva, intentando hacer coberturas en la mitad y la lateral de la cancha “Cuando el profe me lanza atrás, tengo mejor visión de ataque. Lanzo la pelota y el ‘animal’ Borja pudo coger esa pelota”.