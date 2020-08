¡Confirmados! Hora y día de los partidos de Colombia Copa América 2021

Este jueves, la Conmebol hizo oficial el calendario de los partidos de la Selección Colombia para la Copa América 2021.

En la fase de grupos, la Selección viajará por las cuatro ciudades del país que recibirán este torneo: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en ese orden, serán los encuentros de la Tricolor.

También quedó establecido que la inauguración del campeonato será en Argentina el viernes 11 de junio, mientras que la final se jugará en Barranquilla el sábado 10 de julio.

Así serán los partidos de la Selección Colombia

Sábado 12 de junio: Colombia vs. Ecuador (8:00 p.m en Bogotá.)



Miércoles 16 de junio: Colombia vs. Venezuela (8:00 p.m. en Venezuela)



Domingo 20 de junio: Colombia vs. Perú (8:00 p.m. en Cali)



Jueves 24 de junio: Colombia vs. Brasil (8:00 p.m. en Barranquilla)



Lunes 28 de junio: Colombia vs. Catar (8:00 p.m. en Barranquilla)