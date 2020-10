‘Tren’ Valencia lo pide: ‘Falcao debe ser titular siempre en Colombia’

Radamel Falcao García se ratificó como el ídolo de los colombianos. Su gol, agónico, para darle un sufrido y merecido empate a la Selección, 1-1 en su visita a Chile, en el cierre de la fecha 2 de las Eliminatorias a Qatar 2022, lo elevó nuevamente a lo más alto de los jugadores queridos y respetados por los aficionados y por la crítica especializada.



Y uno de los millones de colombianos que celebró y se alegró por el ‘Tigre’ fue Adolfo el ‘Tren’ Valencia, quien vio el partido junto a su hermano y sabía que la entrada de Radamel al campo de Santiago, le daría un toque de jerarquía al seleccionado que dirige Carlos Queiroz.



“Creo que, en esas circunstancias de un partido, todos sabemos que Falcao puede aceptar cualquiera tarea. Falcao es un símbolo, es ese tipo de jugadores que son decisivos. Yo viendo el partido, pensé en Radamel y sabía que él solucionaba”, contó el ‘Tren’ desde Cali, atendiendo a FUTBOLRED.



Y Valencia abrió el debate sobre la suplencia de Falcao en estas dos jornadas de Eliminatorias, pues también ingresó desde el banco contra Venezuela. “Si Falcao juega en Europa y tiene continuidad, debería jugar acá. Es una decisión del técnico, aunque uno como aficionado, respetando al entrenador, quisiera verlo jugar más”.



“Falcao aporta cosas interesantes siempre. Todo el país sabe de su importancia. Si juega James, Falcao debería jugar siempre. Ellos dos son los mejores del país, habría que aprovecharlos; eso no quiere decir que no juegue Duván Zapata: yo pondría a los dos delanteros”, opinó el ‘Tren’, autor de dos goles en la Copa del Mundo de 1994.



Y dejando claro que “respeto mucho a Queiroz”, el ‘Tren’ hizo un pedido para las próximas fechas de las clasificatorias, contra Uruguay y Ecuador: “Debería poner a Falcao de inicio. Pero para poder rendir en la Selección, hay que ponerle los jugadores que lo acompañen, y así siempre debería ser titular”.



“Siempre y cuando esté compitiendo en Europa, Falcao debe ser llamado y tenido en cuenta. Es que Falcao es un referente suramericano y (Queiroz) no se puede dar el lujo de quitarlo”, añadió Valencia.



Adolfo no ve cerca la despedida de Falcao de la Selección. “Uno es consciente de lo que puede dar y hasta qué punto. Las piernas y el físico a uno no le mienten. Uno sabe cuándo rinde y cuándo no. Radamel sabrá hasta qué punto podrá rendir en la Selección, él no quiere irse pasando penas, pero todavía le da para ser titular”.



Además, el nacido en Buenaventura hace 52 años siente un alivio porque el recambio de atacantes se ha hecho bien, y detrás de Radamel hay futuro. “Hay jugadores muy buenos en ataque, como Muriel, Duván, Morelos, Borré. Ellos van a tener su momento y su oportunidad; deben seguir rindiendo en sus clubes para cuando les toque”.



Finalmente, Adolfo Valencia alabó el trabajo de Queiroz y sus ganas de ir a cualquier estadio del mundo a ganar con la Tricolor. “Con Pékerman, Colombia regalaba los primeros 45 minutos, con este técnico se ve una actitud diferente de entrada; no le da temor hacer cambios, sacar a cualquier jugador sin temor. Me gusta que es arriesgado”.



Juan Pablo Arévalo López

FUTBOLRED

En Twitter: @ArevaloJuanP