La lista de pendientes de Queiroz: reemplazos, socios, nuevos perfiles

Carlos Queiroz tuvo un estreno muy favorable en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, las que ha llamado las más difíciles del mundo. La Selección Colombia que dirige sumó 4 puntos y es tercera de la clasificación, cumple la media inglesa y hace sus deberes, lo que ya es una razón para celebrar.

Sin embargo, después de los partidos en Barranquilla y Santiago necesita replantear un par de imprevistos y otros asuntos más, antes de los duelos contra Uruguay de local y Ecuador de visitante. Repasamos la lista de pendientes:



1. El lío del lateral derecho



Santiago Arias no está y no estará por los próximos seis meses, debido a la fractura de peroné y la rotura de ligamentos que requerirán una larga recuperación. Stefan Medina, la alternativa, sufrió algún problema muscular que todavía no explica el Monterrey de México, pero es posible que en cuatro semanas no esté a tope, como se vio en Barranquilla.



¿Qué hacer? Ese es el punto. Juan Guillermo Cuadrado sufrió cuando tuvo que ir al lateral derecho, una posición que conoce bien en Juventus, pero que sacrifica para Colombia todo su arsenal ofensivo. Hay que buscar a un lateral derecho natural, como se hizo con Fabra y Mojica por izquierda. ¿Candidatos? Daniel Muñoz se afianza en Bélgica y ya hizo proceso. ¿Más nombres a la lista?



2. ¿Todo bien con los centrales?



Queiroz perdió a Mina por lesión para el partido contra Chile y utilizó a un Jeison Murillo que puso sacrificio, entrega y hasta apoyó en ataque, le faltó precisión para aislar a Vargas. Nada garantiza que Mina lo hubiera hecho mejor de estar apto, pero lo cierto es que vienen 'culebras' como Suárez & CO y Plata y sus secuaces ecuatorianos, en la altura de Quito. ¿Es Murillo el suplente ideal? ¿Si Lucumí es quien ha hecho el curso con Queiroz, no debería ser él, que es la apuesta a futuro (como Alzate en su posición? Asunto pendiente pues el buen Yerry suele tener líos físicos en los últimos años y eso obliga a estar siempre cubierto.



3. Uribe, Lerma, Alzate: ¿alguien perdió el lugar?



​Matheus Uribe no llegó a la convocatoria colombiana por una cuarentena obligada por su contacto con un infectado. Es una ventaja que, en el nivel de una Selección Colombia, necesariamente va a doler. El nivel de Lerma en los partidos contra Venezuela y Chile fue superlativo y aunque Barrios no brilló en Santiago, para un hombre fijo. Pero Uribe tiene pase y media distancia, virtudes que son comunes a Alzate: ¿uno de los dos será sacrificado? Lo bueno es que en este sector no se peca por defecto sino por exceso...



4. Los socios para James



​Los escenarios para el zurdo que hace diferencia en Selección Colombia fueron muy claros en Barranquilla y en Santiago: Cuadrado, Lerma y Mojica fueron socios para hacerle daño a una defensa lenta e inocente como la de Venezuela, pero cuatro días después, por distintas razones, Cuadrado acabó lejos de su radar, Mojica tuvo demasiados líos con la velocidad chilena y no pudo ayudar y solo Lerma sobrevivió, pero cuando fue a la derecha se perdió como hombre para descargar la pelota... Alzate, tan joven, intentó pero no desequilibró.



James necesita un Docouré y un Allan, un cortador de juego y un pasador a su espalda, con lo cual se mueve con libertad para buscar asociaciones en la delantera. ¿Quiénes son? Ahí está la tarea de Queiroz.



5. Alternativas en ataque



​Aunque resultó que Morelos pudo salir de su área de influencia, que Falcao hizo lo propio en los minutos que tuvo y definió 'a lo 9' el empate 2-2 contra Chile, que Zapata fue siempre el hombre fijo de área, lo cierto es que todos acabaron sacrificados y ofrecieron pocas alternativas cuando las cosas fueron mal en Santiago y Muriel, el extremo que lució en el 3-0 contra Venezuela, simplemente tuvo una mala noche.



Es cierto que Luis Díaz se cayó a último momento por culpa de una cuarentena obligatoria en Porto de Portugal (que también afectó a Uribe) y que ese es su relevo para Muriel, pero claramente los 5 referentes de área limitaron las alternativas de ataque ante una defensa que se cerró bien y fue impenetrable. Si James va demasiado a la derecha pierde peso ofensivo, y sin Cuadrado en esa punta (tuvo que ser lateral) se cortan los circuitos. El ataque requiere más perfiles. Algunos dirán Santos Borré, y el DT dijo que tendrá opción. ¿Será en noviembre? Él o quien sea deben aparecer pronto pues los rivales que vienen son durísimos.