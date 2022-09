¿Mejor con James o sin él? Dato abre polémica en Selección Colombia

La presencia de James Rodríguez en la Selección Colombia. Ármese de paciencia porque el tema va a dar para discusiones de aquí al 24 de septiembre, minutos antes del amistoso contra Guatemala... y en ese momento volverá a ser el zurdo el asunto polémico, que por qué jugó, que por qué no... Y así hasta la próxima convocatoria.

Así que hay que al mal paso darle prisa: ¿Colombia luce mejor o pero sin el tradicional número 10 en la cancha?



Depende. Como decía el tan célebre Juan Manuel Lillo, 'las estadísticas dejan ver todo menos lo importante'. Y ellas no son precisamente un respaldo para el zurdo del Olympiacos.



La última eliminatoria, que se selló con la eliminación del Mundial de Catar, no lo deja bien parado: con él se firmaron 3 triunfos, 2 empates, 5 derrotas, y sin él fueron 2 victorias y 6 empates.



Y la interpretación depende del nivel de 'hater' de quien lo lea: las pocas que veces que se ganó fue con su presencia, pero también se disparó el número de derrotas, lo que deja claro que siempre puede hacer un esfuerzo más en la tarea defensiva, lo que en clubes y en selección se ha negado a hacer.



Y eso sí que queda en evidencia cuando se ponen en la balanza los datos de los partidos sin él: 2 victorias y 6 empates y la certeza de que el equipo fue más seguro en su propia zona pues nunca perdió. Pero ojo que si bien no perdió tampoco logró ganar con contundencia y padeció aquella seguidilla de 7 partidos sin anotar, un dolor de cabeza que obligó a volver a convocarlo en la era Rueda, en la que fue excluido de un par de partidos de Eliminatorias y además de la Copa América.



Pero aquí vale una consideración más: en términos de puntos, que es lo que finalmente sube a las tablas de posiciones, la diferencia entre tenerlo en cancha o no tenerlo es de un solo punto: 11 puntos con él, 12 puntos sin él.



El dato, si es que Lillo tenía razón, no deja clara la intención de Néstor Lorenzo con su llamado, pues si bien dijo que cada vez que fue a la cancha cumplió, la realidad ni lo asegura ni lo desmiente.



"James le ha dado mucho al fútbol colombiano y tiene mucho más por dar. Estuvo con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso y ganas de estar para seguir brindándose de lleno en Selección Colombia. Me convenció y estoy seguro de que en el inicio de un proceso es importante tener a ese tipo de jugadores, con ese compromiso y con esas ganas", dijo el DT en rueda de prensa. ¿Entonces alcanza con las buenas intenciones? Toman nota los de la fila, a quienes les va a costar entender cuándo dejó de importar la actualidad en sus clubes.