Pardo revela secreto de Olympiacos a James: 'debe dedicarse al fútbol'

James Rodríguez volvió a Europa por la única puerta que se le abrió: la del Olympiacos, de Grecia, una liga que puede no ser tan top como esperaba, pero a la que debe aferrarse con la vida misma, si quiere recuperar el fútbol que una vez lo convirtió en estrella.



Y a la hora de las referencias, una que le puede aclarar completamente el panorama: Felipe Pardo jugó allí durante cuatro años, primero del 2015 al 2017 y luego desde ese segundo semestre hasta el 2019. ¿Cómo le fue? Ganó dos veces la Liga y anotó 16 goles. Nada mal, sin duda.

Como todos los cambios de país, la primera incertidumbre es por la manera de comunicarse: "La ventaja es que allá hablan inglés y creo que James lo habla: pero si no, el club te da un traductor para el día a día y te puedas expresar, Hay muchos compañeros que saben muchos idiomas. Es un un muy buen ambiente", contó el atacante en charla con FUTBOLRED. De eso que supo vivir, está listo para hablar con James.

El equipo

"Es un equipo grande, que lucha por estar siempre en Champions, siempre campeón en Grecia, es el más grande. La gente es espectacular, muy aficionada. La ciudad es magnífica. La idea es que se dedique al fútbol, él tiene condiciones para romperla, seguro lo van a querer".



"A mí no me costó adaptarme, venía de Europa, jugando, es un nivel del fútbol parecido. Lo único es que la liga es buena pero los partidos más importantes son los grandes, los demás no son de tanta exigencia, no todos le van a jugar mano a mano al más grande. Él, que ha pasado por Madrid, Everton y ligas diferentes, no tendrá problema. No es el mismo ritmo, ni el mismo nivel como las ligas donde estuvo, depende de él que se destaque. La liga es muy buena pero en los partidos más importantes, que son contra AEK, PAOK y Panathinakos, un duelo como decir acá Nacional vs Medellín.



La Liga

Se nota mucho la diferencia, es como el Real Madrid, Bayern o Liverpool en sus ligas, es el más grande de Grecia, el que todo el mundo va a ver y hay temor de enfrentarlo, muchos se esconden y no lo atacan y se defienden y hacen puro contragolpes porque saben que hay nómina para ser campeón y para estar en Champions, que es donde tienen más visibilidad para que el equipo venda jugadores



La Premier es lo más exigente que hay , pero acá solo los grandes exigen, otros es más de trámite, por eso Olympiacos se exige en Europa League o Champions y ahí ya los partidos son aparte, siempre tendrás que ganar y la gente te lo cobra.



No sé ahora mismo qué está pasando (es último en su grupo en Europa League, sin puntos), cuando yo estuve no éramos últimos en fases de grupos, cuando yo jugué. No sé qué puede pasar ahora mismo pero sabiendo lo que representa y tiene que hacer, lógicamente deben estar cabizbajos y la gente furiosa por lo que es Olympiacos, un histórico que siempre pelea.



La revancha

James es experimentado, es competencia para los demás y eso es lo que él va a buscar, porque no ha podido tener ese ritmo de juego. Es el momento del fútbol... lo que él no pudo hacer en el último año y la revancha te la da el fútbol. En la Liga hay gente técnicamente muy buena y va a ser algo muy bueno porque va a sacar su características y a poner a jugar a los demás.



Es un resurgir y le deseo mucho éxito y que pueda demostrar su fútbol volverse a encontrar con lo que ha mostrado.

Es un hombre más maduro y si va es a dedicarse al fútbol... A mí no me costó porque yo fui a eso, tenía a mi familia, sí, pero él debe saber a qué va, no sé como está (su vida familiar) pero uno tiene que ser fuerte de cabeza y pensar solo en el fútbol.



La charla

Sí, hablamos. Solo me preguntó cómo era Atenas. Pensé que era como para ir de vacaciones pero no sabía que iba para allá. Le dije que es la mejor ciudad y el mejor país Grecia, que disfrutara, no le di más detalles, no me los pidió, pero igual allá a él le van a poner una persona que le va a buscar casa, le mostrará todas las cosas buenas, que son muchas.



Dios quiera que salga todo bien, depende de él , es un profesional y se cuida como tal, esperemos que no tenga más lesiones para que pueda aprovechar esta oportunidad de jugar en Grecia.