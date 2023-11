No todo es color de rosa: errores de Lorenzo a evitar contra Paraguay

Pasó la dicha, la felicidad del doblete de Luis Díaz, la satisfacción de la primera victoria de la Selección Colombia contra Brasil en las Eliminatorias mundialistas.

Fue el guajiro la figura excluyente, hubo picos altos e rendimiento como James, Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Kevin Castaño o Luis Sinisterra. Pero en la euforia no pueden pasar inadvertidos ciertos lunares que pasan, en gran medida por las decisiones del técnico Néstor Lorenzo.

​

Si bien hay que reconocer que su apuesta fue netamente ofensiva desde el inicio, no todo salió ben y hay que corregirlo para no pasar dificultades el próximo martes, en la visita a Paraguay.



La inactividad

La decisión de jugar con dos creativos desde el vamos, James y Carrascal, no acabó siendo un buen ensayo. El jugador del Dínamo Moscú juega poco en su club y eso, a la hora de equipararse con hombres con la continuidad de Luis Díaz, lo deja en evidencia. Lorenzo suele respetar mucho la historia de los jugadores y la respuesta que en el pasado le han dado, pero necesita sopesar mejor la actualidad con la que llegan a la convocatoria. El cartagenero acusó cansancio y falta de reacción y ese error ya se había cometido con Mina en el pasado. No siempre se tiene la buena respuesta que ha dado James.



¿Momento del relevo?

La situación salió bien solo porque Kevin Castaño es un jugadorazo, con un corazón que no le cabe en el cuerpo. Pero si tiene dos 'patas cojas' a los lados, incluso con su sacrificio puede no ser suficiente. Contra Brasil fue Matheus Uribe a un costado y Jorge Carrascal al otro y entre los dos solo recargaron el trabajo sobre el hombre cabeza de área. En el primer caso, se trata de un hombre que juega poco en Catar y que ha recibido decenas de oportunidades sin llegar a convencer. ¿Es hora de su relevo? Hay que abordar el tema con honestidad: el único compromiso que vale es con Colombia.

​

Borré no es extremo

​Tal vez la gran lección del duelo contra Brasil haya sido el rol de Rafael Santos Borré, un hombre de la entraña del DT, que juega literalmente donde lo pongan porque su compromiso no tiene límite, pero no significa que cumpla siempre igual de bien que como lo haría en su posición natural. Borré, si quieren usarlo, debe ser número 9. Ya ese pecado de desubicarlo lo cometió Rueda en el pasado y se condenó. ¿Es el sacrificado para abrirle espacio a James? Totalmente. Y es difícil desacomodar al 10 ahora que está dando su mejor versión. Pero claramente para defender esa tesis lo mejor es un extremo derecho natural y eso quedó claro con el buen impacto de Sinisterra cuando entró a esa posición. Si no hay un 9, es injusto exponer así al buen Borré.