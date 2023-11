Selección Colombia libera a jugador de concentración: ¿y el reemplazo?

La Selección Colombia terminó la histórica victoria 2-1 contra Brasil, la primera por Eliminatorias, y de inmediato empezó a planear el duelo del próximo martes contra Paraguay, en Asunción.

Y en esa medida ya ha tomado algunas decisiones, producto de lo sucedido en el desarrollo del juego en Barranquilla.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Dávinson Sánchez del Galatasaray, no podrá continuar en la convocatoria debido a la tarjeta amarilla recibida en el partido frente a Brasil y por reglamentación debe ser liberado, para presentarse a su club lo antes posible", informó la FCF.

Davinson Sánchez es desconvocado de la Selección Colombia de Mayores.



🔗 https://t.co/kUTEfjTTYd#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/kAX4Yeiwyu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2023



La explicación es clara: "Dávinson deberá cumplir con la fecha de sanción de manera automática, en aplicación de las leyes establecidas para la competencia"

No había manera de retenerlo, en resumen, y por eso, al no estar a disposición, se va. ¿Y Colombia no lo va a reemplazar? Eso no se explicó en el comunicado pero se espera que, ante la importancia de la baja de un titular habitual, haya alguna novedad en las próximas horas. Por ahora se quedan los que están.