Padre de Díaz no lo descarta: 'Luis es seguidor del Barcelona'

Luis Díaz es el hombre del momento en Colombia, gracias al doblete que le marcó a Brasil en una histórica por 2-1 por Eliminatorias.

Lo es por lo emotivo del momento en que llegaron esos goles, los primeros en el camino al Mundial 2026, y los que soñaba dedicarle a su padre, liberado tras 13 días de secuestro en La Guajira, y ahí presente en el Metropolitano, con las lágrimas de felicidad que hicieron llorar a buena parte del país.

Sin rencores por sus victimarios, Luis Manuel, el padre de Lucho, habló de su cautiverio: ​"Todo lo que pasa en la vida lo pone Dios como prueba y sirve para que ayudemos para que nuestro municipio, el barrio, nuestro Colombia, se haga todo con buena finalidad.. Soy una persona del pueblo, que trabaja incansablemente por la comunidad y no me lo esperaba por eso, pero el pueblo se dio cuenta de quién soy, salió a la calle a decir 'eres amigo y te queremos', saben lo que he hecho y seguiré haciendo para que nuestra gente salga adelante", dijo en charla con Primer toque de Win Sports.



Lo que más quiero es que mi vida sea normal, de ayuda, libre, que yo pueda entrar y salir a cualquier lugar de Colombia donde sé que me necesitan, a brindar oportunidad a los jóvenes deportistas de Colombia porque para muchos la posibilidad de que el futbol colombiano los tenga en cuenta es mínima", añadió.

🎥 "Teníamos la convicción y la fe de que a Luis alguna le iba a entrar y cuando entrará una iban a entrar dos" Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. pic.twitter.com/3HN3w8heAL — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 17, 2023

Sobre los goles de su hijo en Barranquilla dijo: "Mi corazón está libre para estas alegrías. Tenía la fe y la convicción que Luis iba a marcar porque era su obligación, por agradecimiento al pueblo colombiano y sobre todo a Dios para que estuviéramos tranquilos y yo me sintiera demasiado feliz", dijo.



Él sabía, como el país, que iba a ser la noche de su muchacho: "Alguna iba a entrar y una vez entrara iba a ser una felicidad para Colombia entera", apuntó.





🎥 "Tenía la fe y convicción de que Luis iba a marcar porque le correspondía por obligación, por agradecimiento al pueblo colombiano y sobre todo a Dios" Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. pic.twitter.com/iVqcdjU3k6 — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 17, 2023

Finalmente, 'Mane' guardó una auténtica bomba para el mercado de fichajes al reconocer que no descarta ver a su hijo alguna vez en el FC Barcelona, aunque por ahora no haya muchas señales: "Muy poco sé del tema del Barcelona, vemos redes y todo pero él nunca me ha dicho nada, que esté atento a algo, es cierto que es un fiel seguidor del equipo y sería su sueño pero ahora es agradecerle a Proto y Liverpool pro esa acogida con Luis, él se gana fácil las cosas por su forma e ser, su disciplina, su entrega, pero si se da la posibilidad es un equipo de élite y está entre los primero del mundo", reveló.