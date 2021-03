¿Fechas de Eliminatoria antes de Copa América? Así se pondrán al día

Este martes en diálogo con Mañanas BLU, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, se refirió a las posibilidades que hay de poder disputar antes de la Copa América los dos partidos de Eliminatoria, donde la Selección Colombia enfrenta a Brasil y Paraguay, que fueron aplazados tras reunión entre Conmebol y FIFA, frente a la imposibilidad de contar con jugadores de Europa, por temas derivados de la pandemia.

"Consideramos que lo mejor era postergar y ya cuando podamos contar con los jugadores sin ningún tipo de problemas podamos reprogramar los partidos", fue lo primero que precisó el directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, recordando que la tricolor tiene 14 o 15 jugadores de convocatoria jugando en Europa.



Y agregó: "ocho o diez días antes de la Copa América ya hay dos partidos programados por FIFA y los vamos a jugar. Vamos a enfrentar a Brasil y Paraguay, es decir las fechas de marzo. Lo que estamos trabajando es sobre las fechas de septiembre, octubre o noviembre, que se puedan hacer fechas triples. Es uno de los escenarios que estamos viendo con FIFA. Se busca que nos des dos o tres días más dentro de esa ventana para cumplir con los tres partidos".



Jesurún recordó que una Eliminatoria sin las máximas figuras no es igual y Colombia tiene a sus mejores jugadores jugando en el viejo continente. Por esta razón, se votó por suspender las fechas de marzo, que según las cuentas del Presidente de la FIFA, serán antes del inicio de la Copa América que será en Colombia y Argentina.



Por otro lado, se refirió a la realización de la copa: "hasta el momento no ha sufrido ninguna alteración, solo que no tendremos doce equipos sino diez", dijo aclarando la no presencia de Catar y Australia en el evento de selecciones. "Aspiramos tener público, un torneo que vale tanto dinero merece que tenga cierto número de espectadores. Vamos a ver qué sucede en estos próximos 40 días, no hay una fecha definida para decretar sí hay o no hay Copa".