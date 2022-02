Pablo Giralt, sin piedad contra Selección Colombia: 'cada vez es peor'

El periodista deportivo, relator y conductor argentino, Pablo Giralt, habló en Fútbol Total de Directv Sports sobre el presente de la Selección Colombia. Sin guardarse nada, la criticó tras la doble derrota en Eliminatoria, primero ante Perú y luego frente a Argentina. Apuntó a líderes como Falcao García y dio la que para él es la razón de la mala racha.

"Estamos viendo la Selección Colombia y nos llenamos la boca, quedamos ridiculizados elogiando a esta generación, estos muchachos y el nivel individual pero, cada vez es peor. No pasa por jugar bien o mal, pasa por la actitud. Falcao dijo que el técnico cuidaba el 0-0, no se protegen entre ellos", dijo Giralt refiriéndose a las declaraciones del 'Tigre' tras la caída en Córdoba, en las que apuntó al entrenador.



Y agregó: "Si no es Falcao es Cuadrado, sino es es Cuadrado es James. Muchachos, cuídense. Hay cracks pero no hay grupo, ese plantel no está unido".



Giralt también había publicado en Twitter un comentario sobre la selección de Reinaldo Rueda, a la que criticó una vez más por su falta de actitud. "Lo más lamentable de Colombia es la falta de actitud. Jugó el partido como si estuviera clasificado. Se murió de nada. Quedan dos fechas, veremos cómo termina esta historia".