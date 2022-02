¿Respaldo o adiós definitivo a Rueda? FCF se reuniría a definir futuro

Este miércoles, después de la difícil jornada de Eliminatoria Sudamericana para la Selección Colombia, que acabó en doble derrota y una abrupta caída en la tabla de posiciones, el programa Blog Deportivo de Blu Radio aseguró que se avecina una reunión directiva para definir el futuro de Reinaldo Rueda.

Javier Hernández Bonnet, director del programa radial, dialogó con el periodista Fabio Poveda sobre una charla que habrían sostenido directivos de la Federación Colombia de Fútbol al término del partido en Córdoba, donde la tricolor perdió 1-0 con Argentina.



“Una vez terminó el partido ante la Selección Argentina, regresaron al hotel donde estaban concentrados en Córdoba. He conocido que Álvaro González, vicepresidente de la FCF, habló con Ramón Jesurún y le dijo ‘necesitamos reunirnos, necesitamos hablar’, y todo sobre el tema Reinaldo Rueda. González no estuvo en Argentina en el partido de Colombia, pero esa conversación la tuvieron después de la derrota. Esa reunión se va a dar esta misma semana en Bogotá”, manifestó Poveda.



Por su parte, Hernández Bonnet aseguró que hay división en cuanto a la continuidad del seleccionador. “Si es por Jesurún y Jaramillo, Rueda termina. Si es por González no termina”, y contó además que “el poder de González se hizo sentir en el caso Queiroz. Decía que no le gustaba y encontró la coyuntura con la derrota frente a Uruguay y Ecuador, que son resultados ‘sacatécnicos’. Él activó todo el plan despedida de Queiroz, que era cuota de Jesurún. Él se jugó la carta”.



Poveda destacó que entre jueves y viernes se realizaría la reunión en la FCF, en la que se espera un balance del trabajo de Rueda y las derrotas ante Perú y Argentina, que sacaron a la tricolor de los puestos que dan cupo a Catar. Así pues, esta semana se tendrían noticias pensando en el remate de la Eliminatoria que será en marzo. ¿Le permitirán terminar el torneo?