'Cuando tenga mi oportunidad debo aprovecharla’: Duván Zapata

Duván Zapata volvió a tener minutos en la Selección Colombia e ingresó por Falcao García. El 'Toro' tuvo un buen juego, pero no pudo marcar y comentó que debe aprovechar las oportunidades en la Tricolor.

El partido que jugó...



"Bien, me sentí bien, un poco ahogado, creo que el balance fue positivo, se hizo buena presentación y ganamos el partido que es lo importante".



Las variantes en su juego...



"Es difícil, pero no complicado, anteriormente dije que yo soy el que me tengo que adaptar a la selección y estos partidos son importantes".



El tema ofensivo en Colombia...



"Hoy (lunes) fue un equipo bastante ofensivo en especial en la mitad del campo, pienso yo que cuando tenga mi oportunidad debo aprovecharla, porque hay muchas posibilidades".