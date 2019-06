Las pruebas tácticas que hizo Queiroz en el partido contra Panamá

Carlos Queiroz aprovechó el partido frente a Panamá para realizar algunas pruebas y aunque el técnico portugués, desde su primera conferencia, aseguró que este más que un amistoso era la oportunidad de empezarse a preparar, lo que demostró tácticamente fue la aplicación de variantes en cuanto a formaciones y a nombres, que se ven potenciados bajo las diferentes situaciones.



Si bien, en la gira asiática, Queiroz usó un esquema 4-2-3-1, frente a Japón, con Falcao como único delantero ‘9’ marcado y usando a Morelos como alternativa para un 4-4-2, algo similar a lo que hizo frente a Corea pero con otros nombres, en esta ocasión, sin considerar demasiado los espacios que dejó el rival, usó un 4-2-3-1 en el primer tiempo, que por momentos mutaba al 4-3-3 con jugadores como Cuadrado y Cardona apareciendo mucho más cerca a Wilmar Barrios.



Estas variantes en el esquema, tal como lo confirmó el técnico en su rueda de prensa, demuestran el porqué de la insistencia de Queiroz en los jugadores polifuncionales, situación a la que también se deben acostumbrar futbolistas no siempre acostumbrados a la marca, pues bien lo aseguró el entrenador luso: “el esquema puede cambiar sin necesidad de cambiar los nombres”.



De igual manera, el ingreso de jugadores ofensivos modificó el esquema para un 4-1-4-1, en donde Barrios siempre funcionó como eje del medio campo llevando la pelota desde la defensa hasta la creación y la actuación de Edwin Cardona se hizo transcendente en la medida en que asistió a sus compañeros, se acercó al área rival y hasta tuvo posibilidad de convertir.



En los minutos finales, con el ingreso de James Rodríguez y la salida de Roger Martínez no cambió la idea de juego, James jugó por derecha, prácticamente pegado a la banda, Cardona siguió en el centro junto a Lerma, reemplazante de Muriel y a la izquierda, tal como lo hace en Junior, pasó Luis Díaz, que apareció un poco más por ese costado de la cancha.



Colombia se adapta a un esquema táctico y Carlos Queiroz, tal como lo afirmó, no quiere inventar y quiere que los jugadores se adapten a las diferentes situaciones de juego desde el mismo sistema, base con la cual realizó su convocatoria, por lo tanto pese a los cambios parece que la Selección ya tiene una forma de jugar con la que enfrentará la Copa América.