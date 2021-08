'Me enteré por redes sociales': convocado por Rueda a la Selección

Este miércoles, Reinaldo Rueda, DT de la Selección Colombia de mayores, entregó la lista de 26 jugadores de la Liga BetPlay para el morfociclo de trabajo de preparación para las Eliminatorias a Catar 2022, el cual se llevará a cabo del 6 al 12 de agosto en la ciudad de Bogotá.

Justamente, una de las novedades en la convocatoria fue Daniel Mantilla, volante de La Equidad, quien en un diálogo con el VBar de Caracol Radio reveló que se enteró del llamado a la Tricolor a través de las redes sociales.



"Esta mañana salí de entrenamiento y con mis compañeros me enteré de la convocatoria por las redes sociales", dijo el volante que pasa por un gran momento en el verde capitalino.



Mantilla, de 24 años, manifestó estar contento con la convocatoria; también aseguró que habló con Alexis García y 'Panelo' Valencia, quienes lo felicitaron por la citación al morfociclo con Reinaldo Rueda.



"Tuve la oportunidad de hablar con Alexis García y 'Panelo' (Valencia) y están muy contentos. El profe me felicitó y me agradeció. Tendré más tiempo de hablar con él y que me siga guiando por ese camino. Este es un llamado a jugadores que estén adaptados a la altura. Yo me siento muy bien adaptado"



"No he hablado con los profes de la selección. Es la ilusión de uno de estar ahí en próximas convocatorias. Ahorita en el morfociclo es entregar lo mejor de uno", finalizó.