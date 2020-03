'Pibe' Valderrama e Iván Ramiro Córdoba, charla de amigos sobre crisis

En medio de la tensión que se vive por la expansión del coronavirus covid-19 en el mundo, los amigos empiezan a buscarse y a preocuparse por la salud y la seguridad de todos.

Así lo ha hecho Carlos 'Pibe' Valderrama, quien este viernes tuvo una charla con su excompañero en Selección Colombia, Iván Ramiro Córdoba, recluido en su residencia cerca de Milán, una de las regiones más afectadas en Italia por la pandemia.



En territorio europeo, el exdefensor descartó todo interés que no sea la salud de la gente: "Aquí lo que importa es la vida no los negocios, no nada más, sino la vida. La gente necesita ayudas para poder quedarse en casa y llevarles a los suyos lo que necesitan", dijo.



Córdoba explicó que es necesario que la gente entienda "que la forma más efectiva de combatir este virus es quedándonos en casa, cuidándonos a nosotros y a los seres queridos, no existe nada más... es sacrificio porque hay personas que sufren el día a día, pero si nos metemos en la casa 15 días vamos a dar una ayuda grande no solo para que esto pase rápido sino para nuestros médicos y enfermeros tengan oxígeno para trabajar con los pacientes que van llegando, sino va a colapsar todo el sistema de salud".



"Me levanto cada día y me acuesto con la ilusión de escuchar la noticia de que ya está la vacuna", le respondió el 'Pibe'. "Nuestros médicos son neustro s héroes, gracias a ellos que se están es jugando la vida por nosotros", añadió, a lo que Córdoba respondió: "Se están poniendo la tuya, la número 10 por todos nosotros".



Córdoba comentó que él y su familia están en una zona crítica en Italia: "Estamos en Milan, Bergamo y Brescia con la mayor cantidad de infectados, veníamos de días a la baja en los casos, hoy subió porque se conocieron muchos test previos, pero esperemos que se conozcan ahora datos nuevos que nos pueden llevar a que ya vamos superando esta emergencia. Hubo mucha gente desjuiciada haciendo vida normal y ellos son los que hoy aparecen contagiados. Hay que esperar un ratico para tener mejores noticias".



El mensaje para cientos de seguidores que siguieron la charla en vivo es claro: "Mientras tengamos salud, lo que venga, sino pa' qué, no tiene sentido -dijo Córdoba desde Italia-. Es momento para compartir con los nuestros, a veces se nos pasa todo tan rápido y no paramos a apreciar.. Hace rato no ayudaba a trapear, a lavar platos, y esas pequeñas cosas nos aterrizan, es lo que somos en realidad y lo que nos hará fuertes para lo que viene".