Alivio a James y Real Madrid, pero con precaución: acabó la cuarentena

En medio de la cuarentena estricta en España por el coronavirus covid-19, REal Madrid y James Rodríguez recibieron una buena noticia.

Ha terminado el aislamiento obligatorio al que se sometió la plantilla completa el pasado 12 de marzo, tras conocerse el positivo de Trey Thompkins, jugador de baloncesto del Real Madrid.



La orden de no acudir a la sede de Valdebebas se cumplió con rigor y gracias a eso no se reportaron nuevos casos en las instalaciones.



Sin embargo, el grupo mantiene la disciplina de teletrabajo con el cuerpo técnico, haciendo trabajos específicos para no perder el nivel físico, mientras se supera la emergencia, que se vive en España con mucha tensión, pues las cifras de contagiados y de víctimas mortales crece con los días a un ritmo muy preocupante. En las últimas 24 horas se registraron 769 muertos por la pandemia.



El club se sensibiliza con esta realidad y emprende campañas para ayudar en medio de la crisis: