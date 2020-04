Si busca plan de fin de semana: ¿Qué tal repetir el Mundialazo 2014?

Cierto. En estos días de aislamiento da igual el martes que el domingo. Se repiten para muchos los días y la búsqueda de un plan distinto bien puede hacer la diferencia.

Y en esa búsqueda ayudará Caracol TV, que ha querido darles a los hinchas colombianos un regalo excepcional: la repetición de los partidos inolvidables de la selección nacional.



Para empezar, por su puesto, aquel Mundial de Brasil 2014, en el que Colombia logró su mejor participación histórica. Este fin de semana comenzará la repetición de partidos para coleccionistas y para nostálgicos.



Tome nota de la programación:



Sábado 25 de abril

10:15 a.m.

Colombia vs Uruguay



Estadio Maracaná. Colombia había clasificado como primero del grupo C y Uruguay era segundo del grupo D. El excampeón mundial era favorito. Pero no contaba con la zurda de James Rodríguez, que impulsó la victoria 2-0 y que, a la postre, fue botín de oro de la Copa y ganador del premio Puskás.



Domingo 26 de abril

10:15 a.m.

Colombia vs Japón



Colombia jugó su último partido del grupo en el Mundial de Brasil contra Japón, en la calurosa Cuiabá. Con la clasificación asegurada, el DT José Pékerman presentó una formación con 8 cambios. Resultó una apuesta ganadora pues Colombia se impuso por 4-1, con goles de Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez (2) y James.