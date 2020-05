¿Roces dentro de la Selección? Leonel habló de su relación con Falcao

En diálogo con DirecTV Sports, el entrenador y exjugador de Selección Colombia Leonel Álvarez aclaró la polémica que surgió respecto a su relación con Radamel Falcao García.



Recordemos que el antioqueño fue seleccionador nacional en 2011, tras la destitución del ‘Bolillo’ Gómez.. Pero, su estadía en el banquillo técnico duró tan solo tres meses debido a malos resultados en Eliminatorias (una victoria como visitante y empate-derrota como local).

Precisamente respecto a un supuesto roce con ‘El Tigre’, Leonel apuntó: “Eso es mentira, es más en el celular que yo tenía Falcao me dice: ‘profe yo no sé qué es lo que inventan, yo no tengo ningún problema contigo’, se lo juro por Dios”.

​

Eso sí aclaró que la relación entren ambos es normal, “no soy el mejor amigo, ni estamos en contacto permanente pero si me mandó ese mensaje”. Es más agregó que “en el partido contra Venezuela el titular era Falcao”, dando a entender que no había problema alguno.