Colombia busca el título juvenil: Venezuela, el rival en semifinales

Luego de la sufrida clasificación a segunda fase, la Selección Colombia sub-20 busca volver a una final del Torneo Maurice Revello, anteriormente llamado Esperanzas de Toulon.



Para lograrlo, el equipo de Héctor Cárdenas tendrá que vencer a Venezuela, seleccionado que tuvo el mejor rendimiento en fase de grupos. Logró 8 puntos de 9 posibles. Tarea dura.

Luego de un inicio complicado tras la caída en la tanda de penaltis frente a Comoras, la Tricolor venció a Argelia y Japón, ambos duelos con un resultado de 2-1. Lo que le permitió ser primera del Grupo C con 7 unidades.



Así pues, Cárdenas tiene la misión de recomponer fallas mientras permanece en la lucha por el título juvenil. En este orden de ideas, lo principal pasa por dos aspectos: corregir las desconcetraciones ofensivas y mejorar la definición.



La buena noticia es que variantes no han faltado en el once titular, gran mensaje del entrenador a sus dirigidos. El que no esté al 100 por ciento, pierde el puesto. Competencia sana y que ayuda a potenciar rendimientos individuales.



Un ejemplo de lo anterior es el caso Tomás Ángel, quien venía siendo el goleador del grupo pero en este certamen no ha tenido suerte de cara al arco. A pesar de ser capitán y uno de los referentes de la nómina, Cárdenas en el último encuentro lo sustituyó en el once titular por Isaac Zuleta.



En rueda de prensa, el seleccionador nacional resaltó del rival su trabajo en todas las categorías de divisiones menores y enalteció el poderío físicos de los futbolistas venezolanos, quienes "son en algunos casos tres años mayores que los nuestros".





Alineación probable



Juan Castillo; Andrés Salazar, Daniel Pedrozo, Elber Olaya, Juan José Mina; Gustavo Puerta, Jhon Vélez, Daniel Luna, Álex Castillo, Jorge Cabezas; Isaac Zuelta.

Entrenador: Héctor Cárdenas.



Estadio: Marcel Roustan.

Hora: 7:30 a.m.