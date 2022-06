James Rodríguez entre odios y amores: referente colombiano lo defiende

Los rumores siguen apoderándose del presente y futuro de James Rodríguez. El volante sigue en el Al Rayyan de Catar, pero es bien sabido que no quiere quedarse en territorio catarí. Entre los intereses, apareció West Ham United vinculando su regreso a la Premier League, y también en la lupa de LaLIga en el Valencia CF.

En los próximos días, la salida de Carlos Soler podría darse, y ahí entraría a la perfección James Rodríguez Entre odios y amores, por las recurrentes críticas que abordan al colombiano, pero entre esos malos comentarios, también salen elogios para Rodríguez que está más pendiente de su look que de su carrera deportiva.

Uno de sus compañeros de Selección Colombia, Abel Aguilar se refirió al presente y futuro de James Rodríguez en Blog Deportivo de Blu Radio. Una fuente más que fidedigna y oficial para hablar sobre el ex Real Madrid, ‘James es un jugador de Selección. Lo que pasa es que a veces se pasa por momentos difíciles en los clubes y no es fácil. Ahora, yo espero que James pueda encontrar un lugar donde se sienta tranquilo y feliz. Me parece que tiene mucho fútbol para dar en la Selección Colombia, eso es claro’.