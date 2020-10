El análisis de Queiroz luego de la victoria de Colombia a Venezuela

Carlos Queiroz debutó con victoria en las Eliminatorias Suramericana a Qatar 2022. Colombia superó 3-0 a Venezuela este viernes y mostró un buen juego en Barranquilla.

Sobre la clave del triunfo, el entrenador de la Selección Colombia señaló que fueron “las ganas, la concentración. Los jugadores salieron con humildad y con respeto, mirando al rival de la mejor manera. Respeto no significa miedo, es conocer bien las fortalezas y debilidades para trabajar esos puntos. Conocemos bien a Venezuela. Sabíamos que las bandas era un punto que debíamos de atacar y fortalecer", dijo.

Duván Zapata y Luis Fernando Muriel revalidaron su posición de goleadores y fueron quienes marcaron la diferencia en el marcado. El técnico valoró su trabajo.

“No me gusta individualizar. Ha sido una opción, mañana puede ser otra. Ellos tiene que trabajar para el equipo, así como todos trabajaron para el equipo. Yo quiero que esta concentración de todo el equipo se mantenga porque es la única manera de poder ganar", dijo el técnico.

Mientras que una de las sorpresas fue Camilo Vargas, de quien dijo: “Él está jugando muy bien en su club, es el arquero con más minutos y más partidos. Todos los partidos que nosotros vimos de Camilo en México ha estado siempre muy bien, él es siempre la figura. Es natural que en el momento en el que está bien, la titularidad esté en sus manos. Se lo merece".

James tuvo un buen partido, sin ser el jugador estrella del equipo. Sobre él también habló el entrenador Carlos Queiroz y de la razón para sacarlo del campo.

“James ha jugado bien, está mejor y va a seguir mejorando. James está creciendo, ahora tiene que jugar más y hacer goles. Él estaba buscando su gol hoy, pero me pareció importante que cuando quedaban 15 minutos poder darle descanso. Yo nunca hago los cambios pensando en otros partidos. No se pueden jugar dos partidos en un partido, no es una idea buena. Los primeros cambios fueron cambios tácticos para tener más consistencia por el desgaste físico. EL juego posicional se quedó un poco más tranquilo. Hay un momento en el que los cambios también han dio para tener piernas frescas e intentar hacer más goles", explicó.