El emotivo mensaje de Karin Jiménez, esposa de Arias, tras la lesión

Colombia debutó con goleada en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 tras derrotar contundentemente a Venezuela por 3-0. Sin embargo, un suceso entristeció la buena noche en Metropolitano, luego de que Santiago Arias saliera del campo de juego al minuto 13 debido a una fuerte lesión en su tobillo izquierdo.,

Tras el fatídico hecho, Karin Jiménez, esposa del lateral del Bayer Leverkusen, se manifestó en redes sociales y desde la distancia, con un emotivo mensaje le brindó todo su amor y apoyo al defensor del combinado nacional.



"Te abrazo con el corazón. Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande. Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener! Te amo con mi vida.Yo sé que Diosito te esta cuidando, tengo mucha fe, eres un valiente. Son cosas de fútbol, pruebas De Dios y la vida pero se que saldrás rápido de esto.Tu familia te acompaña de corazón", escribió.

Por ahora no hay un parte médico oficial de la lesión de Arias, en primer lugar se sabe que sufrió una luxación de la articulación del tobillo izquierdo, sin fractura, la cual le podría dar entre 3 y 4 meses de incapacidad.