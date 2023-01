Perú vs Colombia EN VIVO: segunda salida en busca de victorias

El debut de Perú a primera hora el jueves 19 de enero no fue para nada bueno al caer 0-3 contra Brasil que ahora descansará. Colombia por su parte empató a un tanto contra Paraguay y ahora, quieren aprovechar que los brasileños no tienen juego para quedarse con puestos cercanos al liderato para no tener problemas en la clasificación al hexagonal final. Ninguno puede perder por las ilusiones que tienen.

