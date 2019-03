Colombia vs. Japón: hora, fecha y dónde ver el partido amistoso

La Selección Colombia tendrá su primer partido en 2019, de la mano de Carlos Queiroz y su primer amistoso en este año. El conjunto Tricolor enfrentará a Japón como encuentro de preparación para la Copa América. La disputa será este viernes 22 de marzo a las 5:20 a.m., hora de Colombia, en el estadio Yokohama.

La Tricolor ha tenido mala suerte con sus jugadores convocados, pues 3 de ellos ya tuvieron que salir de la lista por lesión. El primero fue Santiago Arias, quien por un problema muscular no podrá estar y se quedará recuperándose en Atlético de Madrir.



David Ospina pasó un gran susto luego de un choque con Nápoles, contra Udinese. El arquero tuvo que ser traslado a un hospital y no estará en la Selección.



Finalmente, la más grave: Juan Fernando Quintero. El futbolista de River Plate tuvo rotura de ligamentos y no solo se perderá este partido, si no que no estará en la Copa América. Los reemplazos son: Álvaro Montero, Yimmi Chará y Luis Manuel Orejuela.



Usted puede seguir el partido en nuestro Twitter y nuestro Facebook, como en www.futbolred.com

Fecha, hora, lugar y dónde ver

Partido: Japón vs. Colombia

Día: viernes 22 de marzo de 2019

Hora: 5:20 a.m., Colombia.

Dónde ver: Caracol TV