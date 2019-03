James, con la motivación de un récord y en momento dulce a Selección

Lo que parecía un viaje gris y lúgubre hacia Tokio desde Múnich, se transformó en una alegría total para James Rodríguez, quien llega a la Selección Colombia ya no con la maleta cargada por la tristeza de la eliminación de Champions, sino llena de satisfacción por su primer triplete con la camiseta del Bayern.

El récord de James es la motivación ideal para sumarse a la primera cita con Carlos Queroz y el bálsamo que se necesita tras la ola de lesiones que ha dejado al equipo sin varios de sus hombres clave.



Ospina y Quintero en las últimas horas y antes Arias y Cuadrado, todos indispensables de cara a la Copa América, no estarán y el grupo y la afición los echará de menos.







Pero está James y esa es SIEMPRE una noticia feliz. Y está en un momento ideal en lo físico, que fue lo que no ocurrió en el reciente Mundial de Rusia, y viene con ganas de seguir haciendo diferencia y de coronar a esta exitosa generación con un título.



El récord de James



Casi sin proponérselo, el 10 de Colombia se metió en la historia de la Bundesliga, al inscribir su nombre como el primero de su país que logra un triplete en el exigente torneo alemán.



Antes de James, Adrián Ramos se acercó al marcar 16 dobletes con equipos alemanes, que se distribuyeron así:



12 con el Hertha Berlín: 7 en Bundesliga; 4 en segunda división; 1 en Copa de Alemania

4 con el Borussia Dortmund: 1 en Bundesliga; 1 en Champions; 2 en amistosos



Aquí, un recuerdo de la goleada del B. Dortmund sobre el Hamburgo el 17 de abril del 2016



Goles Adrián Ramos





Pero antes de Ramos, era Adolfo 'Tren' Valencia quien abría la senda goleadora para los colombianos, con sus 11 tantos en el Bayern Múnich, en sus 25 partidos de Bundesliga



En su lista, 2 dobletes:

Bayern 3-1 Freiburg (14, 24)

Bayern 4-0 K'lautern (29, 59)



Pasarían tres años hasta el momento de la consagración de James, autor del tres goles en la victoria 6-0 contra el Mainz, que tuvo anotaciones de todas las facturas:





Tripleta de James

De esta manera, la llegada de James a la Selección Colombia, para los duelos contra Japón (22 de marzo, 5:20 a.m.) y Corea del Sur (6:00 a.m.) en plena reconciliación con su fútbol y a la expectativa de lo que pueda pasar con su futuro, que a pesar de goles y alegrías sigue en el aire, pues no parece prioritario, menos después de la dolorosa derrota contra Liverpool.

Este lunes, de hecho, el diario inglés The Mirror se hace eco de una información del diario Marca de España que insiste en el interés del volante en regresar a Real Madrid, aunque el regreso de Zidane prácticamente le cierre la puerta. Dice el medio británico que Manchester United toma atenta nota de la evolución de la situación para tratar de 'pescar en río revuelto'.