¡El equipo de todos! Así fue el amistoso de Colombia contra Honduras

Comienza el primer partido de la Selección Colombia en el 2022, es frente a la Selección de Honduras en juego amistoso preparatorio para lo que va ser la próximas fechas Eliminatorias frente a Perú y Argentina. Siga acá EN VIVO las incidencias del juego amistoso entre Colombia vs Honduras

93' Finaliza el juego amistoso entre Colombia vs Honduras



90' Se jugarán tres minutos más



89' Primera intervención del guardameta Mosquera en el partido



87' Colorado remató y la pelota tomó mucha altura, se salvó Honduras



84' Remate de Harold Preciado que el arquero López atajó muy bien



78' Doble sustitución en Colombia. Entra: Andrés Llinas, Andrés Marmolejo Sale: Yéimar Gómez y José Chunga



77' Remate desviado de Honduras



66' Gooooooooooooooooooooooooool !! Andrés Colorado pone el segundo para la Selección Colombia, luego de una jugada de Chará que pone un pase al centro del área donde llega el volante y mandó la pelota al fondo de la red



64' Remate de Yáser Asprilla que pasa muy cerca del travesaño



62' ´Primera tarjeta amarilla en el partido para Álvarez jugador de Honduras



60' Remate de Chara que va muy lejos del arco de Honduras



52' Goooooooooooooooooooooooool !! Arriaga pone el empate parcial desde el punto penal



50' Penaaaaaaaaaal ! Yerson Candelo cometió falta sobre el jugador Rodríguez y el juez central señala el punto penal



48' Remate de Yerson Candelo que el guardameta se estiró y evitó el segundo gol para la tricolor



45' inicia el segundo tiempo entre Colombia vs Honduras



Se presenta modificación en la Selección Colombia sale: Daniel Giraldo, entra: Andrés Colorado



46' Finaliza el primer tiempo en Estados Unidos, con victoria parcial para Colombia



45' Se jugarán 60 segundos más en la primera parte



44' Tiro de esquina para Colombia



42' Se presenta primera sustitución en Colombia: Sale Juan F. Quintero Entra: Yáser Asprilla



40' Remate suave de Honduras que controla muy bien José Chunga



32' Pelota que se va por arriba del arco del guardameta Chunga



30' Falta peligrosa para Honduras cerca al área de Colombia



27' Tiro libre de costado para Honduras, luego de una falta del jugador Yerson Candelo



25' Falta sobre Harold Preciado de Rodríguez



20' Remate desviado de Miguel Ángel Borja que pasó muy lejos del arco del arquero López



16' Falta sobre Miguel Ángel Borja cerca a la mitad de la cancha



10' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool !! Juan Fernando Quintero pone el primero para la Selección Colombia.



3' Primer remate de la Selección Colombia al arco de Honduras, remate de Miguel Borja que se va por arriba de la portería



0' Arrancó el juego entre Colombia vs Honduras en Estados Unidos



Estas son las nóminas de titulares de Colombia y Honduras para el juegos amistoso disputado en Estados Unidos.