Ensayo de lujo ante potencia mundial: Colombia, a sorprender a España

Llegó el día. Ya es viernes en Londres, sede del encuentro amistoso que protagonizarán Colombia y España, con lo mejor que tienen a disposición los entrenadores Néstor Lorenzo y Luis de la Fuente. Sí, es verdad que el resultado no es lo primordial en estos encuentros, pero también lo es que uno muy malo es una herida, potencialmente mortal, para el perdedor.

Por eso no se espera que nadie corra demasiados riesgos y que, más allá de sorprender con nóminas revolucionarias, lo ideal será darles rodaje a los que serán titulares en las competencias continentales.



Para Colombia el tema es claro: después de vencer a Alemania queda el gusto de ganarles a los campeones mundiales y este rey de 2010 es una presa muy apetecible.



"La exigencia va a ser máxima, vamos a enfrentar a un campeón del mundo, ocho partidos invicto, ganando, que tiene un estilo que todos reconocemos. Y otro rival que compite bien en Europa. La exigencia es máxima y nos dará la pauta de cómo estamos haciendo las cosas”, dijo Lorenzo sobre España.



Poco adelantó sobre sus elegidos para ser titulares pero dedicó tiempo a algunos jugadores y eso es, por lo menos, una intención: anunció que habló con Liverpool para no exigir más de la cuenta a Luis Díaz, quien llega con muchos minutos encima y está en un momento clave de la temporada, aunque su presencia es casi un hecho en Londres; elogió a James Rodríguez y dijo que siempre rindió a tope con la camiseta amarilla más allá de su actualidad en su club y lamentó lesiones que obligaron a dejar fuera a hombres de su confianza.



De esta manera no se esperan caras nuevas para el once titular y se anticipan Vargas en la portería, una defensa con los ex compañeros de Genk Cuesta, Lucumí y Muñoz y Mojica como última alternativa tras lesiones de Machado y Borja. Para el medio hay dos indiscutibles como Lerma y Castaño, aunque este último sorprendió al cambiar de club y no trae la actualidad habitual y el ataque será asunto de Arias, James, Borré y Díaz, como es habitual.

Así llega el rival





De la Fuente, quien tuvo que responder más preguntas sobre la crisis administrativa de la RFEF y el allanamiento de su sede que de fútbol, tiene bajas importantes como Gavi, a quien ha dicho que extraña, pero un potencial de jugadores jóvenes francamente envidiable.



El rival de Colombia formaría usaría a muchos jugadores nuevos, pensando en guardar la base contra Brasil, aunque lo haya negado en la rueda de prensa en Londres. Así, formaría con Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte y Grimaldo, aunque no se descarta el debut del zaguero sensación Cubarsí.





Con un medio campo con Rodri, Mikel Merino y Zubimendi y un ataque con Nico Williams, Oyarzabal y Morata habría un arsenal ofensivo que planteará, entre otros retos, muchas precauciones en la pelota quieta.



España es campeón vigente de la Nations League y con Luis de la Fuente solo ha perdido un partido. ¿Querían un rival muy exigente para probarse de cara a la Copa América? ¡Sírvanse!

Alineaciones probables





Colombia: Vargas; Muñoz Cuesta, Lucumí Mojica; Lerma, Castaño; Arias Quintero Diaz; Borré.

​

​España: Raya; Grimaldo, Le Normand, Vivian, Carvajal; Rodri, Zubimendi; Yamal, Williams, Olmo; Morata



Estadio: Olímpico de Londres

Hora: 3:30 p.m. (hora colombiana)

TV: Caracol y RCN

​Online: www.futbolred.com