Colombia decepcionó frente a Comoras en el Torneo Maurice Revello

En el inicio del Torneo Maurice Revello, previamente llamado Esperanzas de Toulon, la Selección Colombia sub-20 igualó a uno con Comoras y en la tanda de penaltis cayó 5-4. La ineficacia de cara al arco terminó amargando a la Tricolor.

La historia no pudo iniciar mejor para los cafeteros. Apenas transcurridos cinco minutos, Gustavo Adolfo Puerta ganó la banda izquierda a pura velocidad, mandó un buen centro y Alexis Castillo Manyoma, quien llegaba desde atrás, abrió la cuenta con un certero cabezazo. Bonita anotación.



El cuadro que dirige Héctor Cárdenas dominó sin problemas. Se adueñó de la posesión e intentaba vulnerar al rival a partir del juego por las bandas. Comoras, por su parte, apelaba a las contras.



Y cuando parecía que nada ocurría llegó el empate africano por una desconcentración defensiva (16'). La zaga colombiana quiso salir jugando, pero llegando a la mitad del terreno se perdió la posesión. El retroceso fue terrible. Zaid Amir recibió al borde del área, con todo el tiempo del mundo se acomodó y con el interior de su pie derecho la clavó en el ángulo. Espectacular golazo.



Con la igualdad, Colombia salió a buscar el segundo tanto. Sobre los 21', Tomás Ángel, hijo del recordado Juan Pablo Ángel, recibió de espaldas dentro del área, como pudo se volteó y remató, pero un zaguero rival se interpuso. La bola terminó rozando el palo izquierdo del golero Yannick Pandor.



Después llegaría el festival del desperdicio. Pasada la media hora de partido (31'), Luis Miguel Angulo recibió un brillante pase entre líneas, eludió al arquero y con el arco a disposición no pudo definir... Le erró al arco.



Nueve minutos después llegaría otro insólito fallo. Andrés Salazar ganó la banda izquierda, el carril más débil de Comoras, centró a media altura y tanto el zaguero como el arquero no alcanzaron a evacuar. Detrás de ellos llegó Ángel barriéndose, pero le pegó mal al balón y su remate se fue desviado.



Para la segunda parte, Colombia movió su banquillo. Angulo dejó el campo y en su lugar ingresó Oswaldo Valencia, volante de 19 años que hace parte de las inferiores de River Plate.



Colombia fue única y total dueña del encuentro. Azotó al rival a partir de la presión alta y convirtió la zona izquierda del campo en su mina de oro, todos los ataques llegaron por allí. Comoras apenas miraba.



Al 62' lo tuvo la Tricolor. Valencia llegó hasta la línea final, mandó un centro a ras que Ángel capturó, remató de media vuelta y la bola se fue apenas desviada. El segundo tanto se resistía a caer.



Tres minutos después llegó la más clara del cuadro cafetero. Daniel Luna recibió un balón limpio y sin mayor oposición a la altura del punto penal, remató de primera, pero el disparo salió directo a la humanidad de Pandor. Instantes después Ángel probó suerte con un zurdazo potente, pero nuevamente el guardameta salvó.



De ahí en adelante, la intensidad colombiano bajó significativamente. El cansancia era sumamente notable y Comoras aprovechó para adelantar un poco sus líneas. Eso sí, no hubo peligro en el pórtico de Juan Diego Castillo.



Juan José Mina, Carlos Cantillo y Jorge Cabezas ingresaron en los últimos minutos para buscar el milagro, pero no pudo ser. Es más, el rival tuvo varias claras para llevarse la victoria, afortunadamente le faltó precisión. Al final fue igualdad a un tanto entre Colombia y el conjunto africano.



Con lo anterior, la historia se definió en los penaltis. Vale recordar que a pesar de ser un partido de fase de grupos, en cada duelo debe haber un ganador. Por el empate ambos seleccionados suman un punto, pero el vencedor en la tanda gana otro adicional.



Así las cosas, Comoras terminó llevándose la victoria por 5-4. Daniel Pedrozo y Carlos Cantillo erraron por la Tricolor, mientras que por el rival tan solo falló Yakine Said.