Un colombiano cerca de volver a España: Falcao tendrá compatriota

Lo celebran en Vallecas la continuidad de Radamel Falcao García como un jugador estelar en la siguiente temporada, procurando que las lesiones no se vuelvan a apoderar del samario. Con pocos minutos en cancha en los últimos encuentros, los goles del colombiano fueron importantes, y aparecieron en los momentos indicados, cuando Rayo Vallecano tenía realidades distintas en la tabla.

Su regreso a España estuvo marcado por un gran inicio goleador en el que el Rayo Vallecano estuvo peleando por puestos de competencias europeas. Posteriormente, sus goles y sus presencias se empezaron a diluir con el tiempo. Pero volvió recuperado para rematar la temporada en donde anotó un tanto ante la Real Sociedad que les permitió soñar con quedarse en LaLiga y no descender.

En el comienzo de la temporada, Rayo Vallecano tenía en sus filas a dos colombianos. Radamel Falcao García, y Mauricio Arboleda. Sin embargo, el guardameta no atajó ni en LaLiga ni tampoco en la Copa del Rey y volvió a Argentina, pero esta vez no en Banfield sino en Newell’s Old Boys.

Así las cosas, Iván Mauricio Arboleda llegó a comienzos del 2022 a Argentina. Debutó el 10 de febrero ante Defensa y Justicia, y atajó en 11 encuentros cerrando la temporada con minutos y participaciones en el rentado argentino. Llegó en condición de préstamo por un año, pero el Rayo Vallecano quiere traerlo de vuelta en verano.

Aunque no se han mencionado salidas en el pórtico de Vallecas, Mauricio Arboleda llegaría otra vez a hacerle frente a Stole Dimitrievski y a Luca Zidane en la portería madrileña. Los vallecanos quieren armar su equipo con prontitud para mejorar los resultados de la temporada pasada, y no correr riesgos ante la posibilidad de descender a la segunda división.