El Bayern se retracta: cómo dejaron ir a dos referentes se preguntan

En Alemania, el Bayern de Múnich ha dominado la Bundesliga en los últimos años. Siempre se han dedicado por armar el mejor equipo del rentado nacional y responden a esa exigencia con títulos ligueros. Por esa razón, no es coincidencia que el Real Madrid ponga los ojos en la plantilla bávara cada mercado de fichajes.

Ahora, parecen interesarse en Serge Gnabry tras robar a Toni Kroos en 2014, y más recientemente al polivalente y polifuncional defensor, David Alaba. Es como si el austriaco llevara mucho más de una temporada en el Real Madrid gracias a su excelente adaptación. Tomar ese dorsal número 4 que utilizó por varias temporadas Sergio Ramos parece no pesarle.

Aunque el Bayern de Múnich tuvo todo para renovarle, los madrileños pescaron y se lo llevaron. Estas decisiones han sido foco de críticas por parte de aficionados y en el entorno del club, se retractan de estas decisiones con el alemán y el austriaco que triunfan en España. Toni Kroos consiguió su cuarta Champions League en el Real Madrid, y David Alaba, con poco tiempo, ya es referente de la plantilla.

Karl-Heinz Rummenigge, exdirectivo del Bayern habló en Bild sobre las salidas, ‘lamento mucho la salida de David. Pido perdón por ello. Él era el jefe de la defensa y jugó un año increíble a las órdenes de Flick cuando ganamos la Champions en Lisboa. Se nota mucho su baja en el Bayern. Eso es algo que, sinceramente, siento’.

Sobre Toni Kroos, mantuvo, ‘su agente le exigió mucho al Bayern, tanto que no pudimos cumplirlo. Cobramos un traspaso y no creo que aquello fuera porque hiciéramos mal las cosas’. Agregó que sus éxitos se ven con buenos ojos, y no discutió su talento ni sus logros deportivos, ‘no necesitamos discutir su carrera. Es extraordinaria, evidentemente. También porque está jugando en un gran club que gana títulos y porque ha tenido grandísimos entrenadores’.