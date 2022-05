Colombia ganaba, pero Comoras le cobró error infantil con un golazo

Este martes inició el camino de la Selección Colombia sub-20 en el Torneo Maurice Revello, antes llamado Esperanzas de Toulon. Su primera salida se dio frente a Comoras en el Stade Parsemain y desafortunadamente el resultado no fue el esperado.



La Tricolor no pasó del empate frente a los africanos, a pesar de haber dominado con claridad todos los 90 minutos. En la tanda de penaltis erró dos lanzamientos y el rival terminó llevándose el premio.



No se pierda las dos anotaciones del encuentro:

Colombia 1-0 Comoras - Alexis Castillo Manyoma (5')

¡Un nombre que dará que hablar! Menos de 5 minutos tardó Alexis Castillo Manyoma, crack de 19 años del Cortuluá, en anotar el 1-0 de Colombia Sub-20 (la dirige Fredy Hurtado), contra Comoras en el #TMR2022. pic.twitter.com/KppoALGqo5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2022

Colombia 1-1 Comoras - Zaid Amir (16')