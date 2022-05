Llegó la hora de la acción en Toulon: calendario de juegos de Colombia

Sí, que ya no se llama Torneo Esperanzas de Toulon, que ahora se llama Maurice Revello, pero sigue siendo en Francia y aún representa una importante vitrina para los talentos jóvenes, menos de 19 años.

Por eso es importante el papel que cumpla la Selección Colombia en esta competencia, que ya ganó en 1999, 2000 y 2011 y en la que terminó segunda en 2001 y 2013.



Esta vez acudirá sin su entrenador principal, Héctor Cárdenas, quien ha tenido que hacerse cargo de un inoportuno amistoso del equipo de mayores contra Arabia Saudí, el próximo 5 de junio, en Murcia España. En fin, cosas de negocios.



Lo cierto es que este domingo aterrizó la delegación en territorio francés y este martes tendrá su primer cruce, contra Comoras, en el Stade Parsemain de Fos-Sus-Mer, en Bocas del Ródano. Después se medirá a Argelia y Japón, para, ojalá, sellar u clasificación a las instancias definitivas.



Para ver a las promesas del fútbol colombiano, tome nota de todos los partidos:



Fecha 1

Colombia vs Comoras

Martes 31 de mayo

10:30 a.m. (hora colombiana)



Fecha 2

Colombia vs Argelia

Viernes 3 de junio

10:30 a.m. (hora colombiana)



Fecha 3

Colombia vs Japón

Lunes 6 de junio

7:00 a.m. (hora colombiana)