El ‘Pibe’ fue crítico con Colombia: ‘el problema es la forma de juego’

El final del 2021 marca la cuenta regresiva para lo que será el reinicio de las Eliminatorias y la fiesta a final de año, Catar 2022. Colombia sigue en la lucha por contar con el cupo al Mundial, por lo que las fechas finales se disputarán a partir de enero, para llegar a finales de marzo y definir los clasificados.

Una de las voces autorizadas fue Carlos Valderrama, quien habló en el podcast El Diario con Antonio Casale, acerca de lo que pueden ser los problemas de la tricolor “Si el equipo juega bien, la gente aplaude, si jugamos mal van a silbar. Un partido clave fue contra Chile, creí que el equipo arrancaba. La gente se volvió loca. Creía que era el momento, pero no fue. Se mostró que pueden jugar bien. El horario que me gusta es a las 3:30 y hay que aprovecharlo. Igual que en La Paz. El problema que tenemos es la forma de juego”.



También habló de las preocupaciones con el gol que no se ha dado “Para marcar gol hay que tener la pelota, buscar la ocasión. Pero hay que tener tranquilidad, veo que se desesperan en los momentos definitivos. En defensa no tenemos problemas, pero no generamos fútbol, para marcar hay que generar. Es porque no tenemos el equipo titular”.



Concluyó con “Hay que salirse del libreto. El técnico hace un trabajo durante la semana y se respeta, en el partido cada jugador toma decisiones para que el equipo gane o juegue mejor, pero para crear e inventar es decisión dentro de la cancha”.