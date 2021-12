‘Mi querido Millonarios’: así fue el emotivo mensaje de Goycochea

A través de redes sociales, Sergio Goycochea, recordado arquero de la Selección Argentina, le envió un sentido mensaje a Millonarios, club que lo recibió a finales de los años 80 y le ayudó en un momento “muy difícil” de su vida.

‘Goyco’ aprovechó este cierre de año para recordar momentos especiales de su destacada carrera. Por supuesto no dejó por fuera su paso por el fútbol colombiano.



Recordemos que el entonces guardameta llegó al azul capitalino en 1989 y en poco más de un año se ganó el cariño de los hinchas embajadores por sus brillantes actuaciones. Tal fue su nivel que la Albiceleste dirigida por Carlos Salvador Bilardo lo tuvo en su lista para el Mundial de Italia 1990.



“Antes de que termine el año, les traigo otro recuerdo: una foto con la camiseta de mi querido Millonarios F. C”, escribió junto a una imagen suya en el Estadio El Campín de Bogotá.



“Un club que llevo siempre en el corazón porque me dio una gran oportunidad en un momento muy difícil de mi vida. Nunca voy a dejar de remarcar que fue el escalón que después me permitió llegar al mundial de Italia '90”, continuó.



“¿Se acuerdan de mi paso por Millonarios? ¡Les mando un abrazo enorme! ⁣ #TBT”, cerró.



Como era de esperarse, la publicación se colmó rápidamente de ‘likes’ y comentarios de hinchas albiazules. Vea acá el post: