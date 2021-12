La operación entre dos clubes que le daría un delantero a Millonarios

Millonarios tiene problemas para conseguir jugadores y no ha anunciado grandes fichajes en este fin de año. Ya tiene arquero de jerarquía, Álvaro Montero, pero no ha contratado más hombres de peso y tiene posiciones que reforzar urgentemente.



El puesto de atacante, que dejó vacante Fernando Uribe, es tal vez el refuerzo que más preocupa a la afición albiazul, pues han sonado varios nombres y parece no haber luz verde en una operación en concreto.



Sin embargo, el mercado de fichajes del fútbol colombiano se sigue moviendo y ahora una operación entre dos clubes podría favorecer a Millonarios, pues le dejaría un delantero al plantel que dirige Alberto Gamero.



Todo comienza por la opción de que Juan Fernando Caicedo salga del Deportes Tolima… aunque no precisamente sea para vestir la camiseta de Millonarios. No, el interés es del Deportivo Independiente Medellín, que le haría una propuesta al club tolimense.



Según información del periodista Diego Rueda, el DIM le planteará un canje al Tolima para que Caicedo sea poderoso y el atacante Diego Herazo pase al vinotinto y oro y quede en propiedad del club de Ibagué.



¿Y qué tiene que ver Millonarios? La idea es que Herazo no sería el delantero principal del Tolima, así que lo cedería en préstamo al cuadro embajador.



Por ahora es una opción, falta ver que el Tolima acepte desprenderse de Caicedo y aceptar a Herazo para cederlo.