Carlos Valderrama le dio la derecha a Lorenzo: ausencia de Falcao

La Selección Colombia arrancará su camino al Mundial del 2026 la próxima semana, cuando enfrente a Venezuela y Chile. El proceso de Néstor Lorenzo arrancó en las fechas amistosas con buenos resultados, además, dejando cosas interesantes desde el desarrollo del juego.

La tricolor ya mostró sus cartas, con la decisión del estratega argentino. Una convocatoria de la Selección de mayores generará mucha expectativa, pero también, dará para la controversia. No habrá un común acuerdo, pues siguen los cuestionamientos al respecto.



Una voz autorizada para hablar de esto, es Carlos Valderrama. El legendario jugador se ha caracterizado por mostrar su punto de vista sin ningún problema, ni filtro, fiel a su estilo. Ante esto, el excapitán habló con Habla Deportes.



El pibe se refirió a los llamados de Quintero y James “Mira que Juan Fernando Quintero ya jugó tres partidos seguidos, hizo gol y asistencia, metió penalti, jugó bien, ya lo llamaron. Y James viene jugando unos raticos. Los dos ya están jugando “.



Cuando le preguntaron por Radamel, esto dijo “Falcao si no juega, ¿para qué? Tú eres marica también...El problema de Rada es que no está jugando“



Concluyó con la necesidad de la tricolor de hacer la mayor cantidad de puntos, pese al aumento de cupos al Mundial “la Selección Colombia no puede confiarse. Y yo digo que hay que hacer 30 puntos, pienso que tenemos equipo para lograrlo, tenemos jugadores para hacer 30 puntos. Hay que ganar todos de local y sumar tres puntos de visitante, y listo“.