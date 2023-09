Dávinson sigue sin definir su futuro: en Francia aumentan oferta

El último día del mercado de fichajes en Europa deja un montón de sorpresas, hay una buena cantidad de jugadores que siguen sin definir su futuro, a la espera de lo que suceda en las últimas horas de cierre y el lapso que hay para lograr un eventual cambio.

Uno de esos futbolistas que continúa sin definir su temporada, es Dávinson Sánchez. El colombiano fue convocado por Néstor Lorenzo, para la fecha de Eliminatorias contra Venezuela y Chile, pese a no tener continuidad con el Tottenham.



Para esta temporada, el colombiano está entre los descartes, por lo que su futuro estaría definiéndose en las próximas horas o días, a la espera de llegar a un acuerdo.



Desde Francia llegó una de esas ofertas, pero que en su momento rechazó el futbolista y el mismo equipo británico. Pero este club no pierde la esperanza y volvió a ofertar por el colombiano, de acuerdo a información de L’Equipe “Rennes quiere absolutamente avanzar en las próximas horas con Dávinson Sánchez. Para ello, los dirigentes han enviado una segunda oferta a sus homólogos ingleses por el central de 27 años. Son 12 millones de euros”.



Además, agregaron que la oferta para el futbolista sería para firmar por cinco años, para sumar minutos, no perder continuidad, la cual tiene en duda con el Tottenha, donde apenas sumó minutos en el duelo contra Fulham por la EFL Cup.