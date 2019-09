Queiroz confirmó algunos titulares y criticó la parte de los arqueros

Carlos Queiroz habló sobre el partido de Colombia vs Brasil de este viernes, que se disputará a las 7:30 p.m., y será el primer juego de la Tricolor en la fecha Fifa. El entrenador portugués se vio preocupado por el tema de los arqueros y elogió a Brasil, por lo que contó que será un difícil partido.



Por otro lado, tocó el tema de la identidad del juego colombiano y lo que busca con la Selección.

Sobre Brasil, la defensa y el ataque...



"Hay cosas que no han estado bien y corregiremos los errores. Con el tiempo llegaremos un poco más arriba, es una buena oportunidad para nosotros jugar con los campeones de Copa América, es una oportunidad más para crecer como equipo. Vamos a fortalecer las cosas buenas. Lo más importante es cuando defender bien y atacar bien. Brasil se multiplica en todos los aspectos y queremos tener esas acciones".



El ataque sin Falcao...



"Todos los partidos debemos tener diferentes temas en ataques y ser más precisos en la finalización. Contra Argentina desarrollamos muy buenas implementaciones en el ataque. Tenemos que estar sólidos en todos los puntos y mantener la consistencia".



La Selección sin Falcao ni James...



"Esperamos que James y Falcao se recuperen bien para jugar. Pero lo más importante son los que están, los que los reemplazan son los más importantes en este momento y saber que tenemos buenos jugadores y jóvenes para el equipo".



El tema de los arqueros...



"Empezamos a trabajar con otro preparador de arqueros, fue mi decisión y es conocido mío. La idea es que mire el fútbol colombiano y se tenga en cuenta ya que la parte de arqueros es débil en la parte de la Selección. Necesito desarrollar un plano más profesional y tener dos entrenadores, uno con las menores y otro con la mayores. Me preocupa el tema de los arqueros y quiero que Colombia se vuelva un país que exporte porteros. Es el tema en el que más debemos trabajar"



Identidad del juego...



"Tenemos que tener en cuenta las debilidades de Brasil, que son muy pocas. Hay que tomar decisiones para pensar en Colombia y los jugadores que tenemos. Lo más importante es que en diciembre creemos una identidad en la Selección y que la gente que cuando mire sepa que es Colombia la que está jugando"



Jugar sin un '10'...



"No nos puede servir para excusas. La memoria del fútbol es muy clara, la historia no solo se hace con los '10', hay jugadores atacantes que también hacen fútbol y si podemos combinar un 'volante y un delantero' en el mismo equipo soy un entrenador feliz. Algunas veces se lidera la orquesta y hace mantener viva la pasión,. Estamos trabajando y mirando todos los jugadores de Colombia".



Formación...



"Voy a intentar mantener la insistencia de la Copa América y no se pueden hacer muchos cambios tan directamente. Habrá algunos, pues no están Falcao y James, esperamos hacer un gran partido... Van a ir Muriel y Zapata como titulares".