‘Lo que más valoro es que ganamos jugadores en la Selección’: Queiroz

Carlos Queiroz cerró este martes su primera fecha Fifa a cargo de la Selección Colombia, con un saldo de un triunfo 0-1 sobre Japón, el pasado viernes, y una derrota 2-1 contra Corea del Sur este martes. El portugués quedó satisfecho en su balance general y ahora tendrá que sacar conclusiones para construir su equipo de cara a la Copa América, que se jugará en junio.



El entrenador rescató el hecho de observar jugadores para todas las posiciones, pues tuvo que convocar otras variantes ante las lesiones de nombres conocidos en la Selección.



“Las conclusiones las haremos más adelante. Lo que valoro más es que ganamos jugadores. Me encantó ver a (Luis) Díaz o (Sebastián) Villa, que crecen y ganan experiencia y van a estar preparados para el futuro. Jugar partidos internacionales, entender que hay comienzos de juegos muy difíciles y rápidos, es bueno”, aseguró el portugués.



Queiroz aceptó que Corea del Sur fue superior en la primera parte. “En los minutos iniciales nos costó ajustar las marcas”, dijo, pero dejó claro que no era normal “hacer ocho cambios en el equipo. No es fácil, pero me encantó ver la reacción del equipo”. Y confesó que “la entrada de James” en el segundo tiempo “fue definitivamente la solución”.



“Hay dos momentos muy distintos en el partido, porque en el segundo tiempo terminamos jugando bien, tuvimos el control del juego y pensamos en ataque. Debimos circular el balón con más rapidez desde el principio. El arquero de Corea hizo una gran exhibición, evitó dos o tres jugadas de gol, el resultado más justo era el empate. Nosotros hicimos todo lo posible para no perder, pero así es el fútbol; ahora hay que continuar trabajando”, añadió el seleccionador de Colombia.

El técnico de la Tricolor se sintió “satisfecho por el trabajo que hicimos”. Aseguró que “las evaluaciones individuales no las voy a hacer en público. Este partido nos dejó ver cosas muy interesantes” y dijo que “lo peor de este partido fue la lesión de Yerry Mina”.



“En el futuro tendremos que estabilizar el sistema de juego. La estrategia del sistema tiene que tener variantes para adaptarse también a las características del oponente.