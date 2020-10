Así encendió Queiroz a los chilenos: ‘El que no llora, no mama’

Colombia logró un valioso empate 2-2 en su visita a Chile este martes, en partido de la 2ª jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El seleccionado cafetero tuvo varias caras en el juego, pasando de ser ordenado a un equipo que le puso garra para salvar un punto como visitante.



Carlos Queiroz cumplió con los protocolos durante el partido, pero en la rueda de prensa postpartido se quitó el tapabocas y habló claro de su análisis y de lo que vio en el estadio Nacional de Santiago.



El entrenador de la Tricolor criticó la actitud de los chilenos, que luego de tener una polémica por las decisiones del VAR, en la primera fecha contra Uruguay, reclamó todo este martes, presionando a los jueces.



“El segundo gol de Chile salió de la nada, el primero hay que aceptarlo, salió del VAR. Pero hay que cambiar las cosas, porque hay muchas personas llorando y se dice en mi país que ‘el que no llora no mama’. El partido fue perturbado por algunas decisiones que no ayudaron a Colombia”.



“Cuando tenemos que hacer cambios forzados por las lesiones, es algo que perturba al equipo, porque hay que hacer ajustes obligados. Creo que estábamos bien hasta el penalti; luego pasamos a perder el juego, pero después Colombia fue fantástica, dominamos, todo el segundo tiempo fue nuestro. El empate es justo, porque Chile jugó bien y creó sus posibilidades”, añadió Queiroz.



Finalmente, el seleccionador portugués aceptó los riesgos que se corrieron en Santiago: “Con la salida de Wílmar Barrios ha sido para tomar riesgos, para entrar a un delantero. Terminamos con Falcao, Duván y Morelos. Lo hicimos para tener más poder de ataque y creo que resultó bien. Alzate y Lerma tuvieron un trabajo fantástico”.